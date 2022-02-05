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В сборной России по лыжам отреагировали на слова Ступак о завершении карьеры

В сборной России по лыжам отреагировали на слова Ступак о завершении карьеры
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова лыжницы Юлии Ступак о желании завершить профессиональную карьеру.

«Юля всё правильно сказала. С такими результатами надо заканчивать, поэтому надо бегать лучше. Мы в неё очень верим. Мы знаем, на что она способна. Да, сегодня не получилось. Поговорим, разберёмся. Гонок впереди ещё много.

Юля отойдёт от этого, наберёт форму, покажет себя. Мы в неё верим, мы знаем её силы», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Ступак заняла 24-е место на скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай). Позже лыжница назвала скиатлон на Олимпийских играх «полным трэшем» для неё и сказала, что не хочет бегать, занимая такие низкие места.

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