В сборной России по лыжам отреагировали на слова Ступак о завершении карьеры

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова лыжницы Юлии Ступак о желании завершить профессиональную карьеру.

«Юля всё правильно сказала. С такими результатами надо заканчивать, поэтому надо бегать лучше. Мы в неё очень верим. Мы знаем, на что она способна. Да, сегодня не получилось. Поговорим, разберёмся. Гонок впереди ещё много.



Юля отойдёт от этого, наберёт форму, покажет себя. Мы в неё верим, мы знаем её силы», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Ступак заняла 24-е место на скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай). Позже лыжница назвала скиатлон на Олимпийских играх «полным трэшем» для неё и сказала, что не хочет бегать, занимая такие низкие места.