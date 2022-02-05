Крянин — о Ступак: нужно покопаться в себе. Впереди эстафета, она должна принести пользу

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин отреагировал на слова лыжницы Юлии Ступак о желании завершить профессиональную карьеру.

«Я думаю, что есть смысл в себе покопаться, искать другие причины не надо. Это прошло, надо отставить уже в сторону. Есть другие гонки, и на них нужно настраиваться. У нас нет, так скажем, обратного пути, она в лучшей четвёрке находится. Впереди эстафета, и Юля должна к ней подготовиться, выступить хорошо и принести пользу для команды максимально. Это всё, что она должна сделать, не надо на остальное обращать внимания.



Юльке настроения хорошего, она это умеет делать. И пусть также с таким весёлым настроением двигается дальше, никто её ни в чём не обвиняет. Пусть настраивается — и вперёд», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.