Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крянин — о Ступак: нужно покопаться в себе. Впереди эстафета, она должна принести пользу

Крянин — о Ступак: нужно покопаться в себе. Впереди эстафета, она должна принести пользу
Комментарии

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин отреагировал на слова лыжницы Юлии Ступак о желании завершить профессиональную карьеру.

«Я думаю, что есть смысл в себе покопаться, искать другие причины не надо. Это прошло, надо отставить уже в сторону. Есть другие гонки, и на них нужно настраиваться. У нас нет, так скажем, обратного пути, она в лучшей четвёрке находится. Впереди эстафета, и Юля должна к ней подготовиться, выступить хорошо и принести пользу для команды максимально. Это всё, что она должна сделать, не надо на остальное обращать внимания.

Юльке настроения хорошего, она это умеет делать. И пусть также с таким весёлым настроением двигается дальше, никто её ни в чём не обвиняет. Пусть настраивается — и вперёд», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Новость по теме
Ступак: пора завязывать спортивную карьеру, потому что с такими местами не хочется бегать
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022