Четыре россиянки вышли в финал в прыжках на лыжах с трамплина на зимней Олимпиаде в Пекине

Все четыре россиянки вышли в финал соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). По итогам первого раунда прыжков участие в решающей попытке себе обеспечили Ирина Аввакумова (99,6 балла), Ирма Махиня (85,4), Александра Кустова (81,4) и Софья Тихонова (70,3).
Финальный раунд прыжков также состоится сегодня, 5 февраля.
На зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России уже завоевала две медали — серебро и бронзу. На Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 5 февраля 2022
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