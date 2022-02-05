Йохауг заявила, что её раззадорили слова Карлссон перед гонкой

Норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что слова шведской спортсменки Фриды Карлссон раззадорили её перед скиатлоном на Олимпиаде в Пекине (Китай). Напомним, Йохауг сегодня стала победительницей в этой гонке. За несколько дней до старта Олимпийских игр Фрида заявила, что ей лучше подходят условия проведения гонки, так как она чуть выше норвежки.



«Остаётся только посмеяться над этим. Слышала, что Фриде якобы здешние условия на руку, потому что она выше ростом. Но мне чертовски приятно победить после этого. Хорошо, что мы, низкорослые, быстрее всех! Немного удивлена тем, как выступили шведки. Думала, что Фрида будет на подиуме, но, конечно, всё зависит от состояния спортсмена в конкретный день», — приводит слова Йохауг Nettavisen.