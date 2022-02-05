Губерниев: вопросов к группе Крамера много. Ореол мешает Вяльбе видеть проблемы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление россиянок в лыжном скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, где Наталья Непряева завоевала серебро.



«Радуюсь успеху Непряевой, но вопросов к группе Крамера очень много. Ступак вообще не готова. Ощущение, что люди на повороте не понимают, в какую сторону руль крутить. Понятно, что Непряева потрясающая, но она воспитанница и занимается в группе Бородавко.



На проблемы нужно обращать внимание, а у Вяльбе есть ореол, хотя она, конечно, большой молодец. Но этот ореол мешает обращать внимание на определённые проблемы. К примеру, на плохую готовность лыж.



Нам ещё бежать эстафету. Надеюсь, Ступак будет добирать через старты. Но сегодня Юля была совсем на себя непохожа, отстала с первых метров дистанции», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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