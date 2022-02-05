Юлия Ступак опубликовала в «Инстаграме» пост о своих словах про завершении карьеры

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала в «Инстаграме» пост после неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянка заняла 24-е место с отставанием более 4 минут.
«По ходу, пора завязывать с этой спортивной карьерой, потому что с такими местами мне не хочется бегать», — сказала Ступак после финиша.
«Я, наверное, должна что-то сказать… Удивительно, насколько сильно спортсмен любит своё дело — но настолько же сильно оно может его ранить и принести много сложностей. И в то же время спорт поднимает меня до небес. Всем спасибо за поддержку. Сегодня я стала ещё сильнее», — написала Ступак в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Юлии Ступак.
На пост отреагировал лыжник сборной России Артём Мальцев. «Всё будет», — написал Мальцев в комментариях.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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