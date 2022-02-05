Наталья Непряева: сегодня всё сложилось удачно для меня!

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в скиатлоне, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в первой гонке зимних Игр в Пекине и поблагодарила свою команду.

Непряева уступила только норвежке Терезе Йохауг. Это первая олимпийская медаль членов сборной России по лыжным гонкам в скиатлоне с 2006 года, а для самой Натальи награда стала первой личной на Играх.

«Сегодня всё сложилось удачно для меня! Быстрые лыжи, рабочее состояние и правильный настрой сделали меня серебряным призёром Олимпийских игр! Спасибо моей команде за проделанную работу!» — написала Непряева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Натальи Непряевой в «Инстаграме».

Завтра, 6 февраля, российские лыжники будут бороться за медали в мужском скиатлоне на 30 км (15 км классическим стилем + 15 км коньковым ходом).