Штадлобер: я работала четыре года и мечтала о медали. Теперь она у меня есть, невероятно

Австрийская лыжница Тереза Штадлобер, ставшая бронзовым призёром в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), прокомментировала собственное выступление. Напомним, победу одержала норвежка Терезе Йохауг, второй стала россиянка Наталья Непряева.



«Я очень счастлива! Гонка получилась тяжёлой, соперницы были сильными. Я получила большое удовольствие, мы боролись бок о бок. Мне повезло, что я поднялась на подиум. Я завоевала первую медаль, это очень эмоциональный день. Мне даже сложно подобрать слова. Четыре года назад я была близка к медали, но совершила ошибку и упустила свой шанс. Я работала четыре года и мечтала о медали. Теперь она у меня есть, это просто невероятно.



Эта медаль — для всех лыжников Австрии и всей моей команды. Я могу плакать, ведь я счастлива», – цитирует Штадблоер KleineZeitung.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.