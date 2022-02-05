Штадлобер: я работала четыре года и мечтала о медали. Теперь она у меня есть, невероятно

Австрийская лыжница Тереза Штадлобер, ставшая бронзовым призёром в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), прокомментировала собственное выступление. Напомним, победу одержала норвежка Терезе Йохауг, второй стала россиянка Наталья Непряева.
«Я очень счастлива! Гонка получилась тяжёлой, соперницы были сильными. Я получила большое удовольствие, мы боролись бок о бок. Мне повезло, что я поднялась на подиум. Я завоевала первую медаль, это очень эмоциональный день. Мне даже сложно подобрать слова. Четыре года назад я была близка к медали, но совершила ошибку и упустила свой шанс. Я работала четыре года и мечтала о медали. Теперь она у меня есть, это просто невероятно.
Эта медаль — для всех лыжников Австрии и всей моей команды. Я могу плакать, ведь я счастлива», – цитирует Штадблоер KleineZeitung.
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