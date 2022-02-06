Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны первые медали в соревнованиях по горнолыжному спорту — в мужском скоростном спуске. Начало запланировано на 6:00 мск.

В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе России 1 серебро и 1 бронза.



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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