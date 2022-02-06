Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся скиатлон, по какому каналу смотреть

Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования в лыжных гонках. Мужчины пробегут скиатлон 2 х 15 км. Начало гонки запланировано на 10:00.



В прямом эфире мужской скиатлон покажет Первый канал. В гонке примут участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе России 1 серебро и 1 бронза.

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