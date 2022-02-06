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Прыжки на лыжах с трамплина, зимние Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начнётся, где смотреть прямой эфир

Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина HS-109 у мужчин. Начало первой попытки запланировано на 14:00 мск. Финальный раунд начнётся в 15:00.

В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Вчера, 5 февраля, состоялась квалификация у мужчин. В ней приняли участие 53 спортсмена, 50 из них вышли в основной раунд. Квалификацию преодолели все четыре представителя России: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов. Олимпиада завершится 20 февраля.

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