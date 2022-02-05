Бьервиг — о словах Устюгова и шведок: ждите следующего автобуса, если полный попался
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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг высказался о недовольстве некоторых лыжников заполненными автобусами на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ранее россиянин Сергей Устюгов заявил, что после тренировок приходится ехать в полных автобусах, что приводит к риску заражения коронавирусом. С ним согласились шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон.
«Пока всё работает отлично. Просто ждите следующего автобуса, если полный попался. В автобусах отмечены кресла, на которых можно сидеть. У нас не было никаких проблем», — цитирует Бьервига Dagbladet.
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