Nettavisen: Клебо — фаворит во всех гонках, но завтра победит Большунов

Норвежский портал Nettavisen очертил круг претендентов на медали мужского скиатлона на Олимпийских играх – 2022. Гонка пройдёт завтра, 6 февраля. Издание считает норвежца Йоханнеса Клебо фаворитом всех гонок, но в скиатлоне отдаёт победу россиянину Александру Большунову.
«После серьёзных проблем в преддверии сезона из-за травм и болезней Большунов в начале зимы был сам не свой. Но он отлично подготовился к «Тур де Ски», да и тренировки перед Олимпиадой пошли ему на пользу. По словам очевидцев и цифрам отчётов, на тренировках на олимпийских трассах он в форме. Известно, на что способен Большунов на сложных трассах на высоте, с его отличными ногами сложно справиться. Поэтому, думаем, золото заберёт именно он», — пишет Nettavisen.
Что до шансов Клебо в скиатлоне, то, по мнению издания, он получит их, если сумеет за кем-то зацепиться в коньковой части, и в итоге дело дойдёт до спринтерских разборок на финише.
Также, по мнению портала, на медали претендуют норвежцы Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, финн Ийво Нисканен и специалист по коньковому ходу россиянин Денис Спицов, в этом сезоне улучшивший свои результаты на классических дистанциях.
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