Панжинский — о шансах Мальцева в скиатлоне: тёмные лошадки выстреливают в нужный момент

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился ожиданиями от выступления россиян в мужском скиатлоне. Гонка пройдёт завтра, 6 февраля.
«Наталья Непряева сегодня положила начало, хочется верить, успешного выступления наших лыжников на Олимпийских играх и принесла себе массу положительных эмоций и уверенности, которые передаются и ребятам. Медальный счёт открыт, поэтому завтра психологически будет чуть легче. Каждый из ребят долгое время находился без стартов: прошёл месяц после «Тур де Ски». Ребята долго сидели в горах Италии и набрали хорошую форму, поэтому завтра будут физически себя чувствовать хорошо. В Китае они находятся уже неделю и сумели адаптироваться к погодным капризам: медленный снег, длинный подъём, сильный ветер.
Наталья Непряева сумела удержать свою форму, а так как Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов тоже тренируются у Юрия Бородавко, то готовились они по одному плану и также сумели удержать форму.
По Артёму Мальцеву большие вопросы. Он не готовился специально к этой гонке, и классические дистанции у него в этом сезоне пока не получались. Но как часто бывает на Олимпийских играх: тёмные лошадки выстреливают в нужный момент. Мы верим и в Артёма, что он сможет побороться за высокие места — в десятке сильнейших. Для него это будет шанс показать себя и пробиться в эстафетную четвёрку. В прошлом году на чемпионате мира Артём выступал в составе четвёрки, провёл успешный этап. Завтра будет ещё один шанс, который ему выпал благодаря небольшой травме Сергея Устюгова», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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