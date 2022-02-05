Крянин: Спицов может решить вопросы в коньковой части скиатлона и зацепиться за медали

Вице-президент ФЛГР Сергей Крянин назвал российского лыжника Дениса Спицова одним из фаворитов скиатлона на Олимпийских играх – 2022. В сезоне-2021/2022 лыжники ни разу не бежали скиатлон на этапах Кубка мира.
«Все наши ребята такую гонку неоднократно бежали, поэтому её отсутствие на этапах Кубка мира в этом сезоне — не проблема. Если вы помните, у нас раньше применялась система Гундерсена. Спортсмены выступали в течение двух дней — сначала бежали классическим стилем, а потом коньковым. При этом на вторую гонку выходили с тем отставанием от лидеров, которое было после первой. Но медаль давалась одна, поэтому решили в итоге объединить соревнования в гонку со сменой лыж. Основная задача в скиатлоне для классиста — сделать задел побольше на первой части дистанции, чтобы никто не догнал на второй. А для тех, кто лучше бежит свободным стилем — постараться максимально не отстать и сохранить возможность вырваться вперёд на финише.
Можно ли оценить расстановку сил в скиатлоне по гонкам преследования после разделок? Не совсем. У нас на Играх дистанция 30 км, а на этапах Кубка мира спортсмены бежали только 15 км — есть разница в прохождении трассы. Хотя приблизительно верно. Можно, например, посмотреть, почему Денису Спицову отдаётся приоритет в этой гонке. У россиянина очень хороший свободный стиль, за счёт которого он может решить ряд вопросов на второй части дистанции и зацепиться за медали. Также и Сергей Устюгов, и Александр Большунов способны навязать борьбу и в коньке, и в классике», — приводит слова Крянина RT.
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