Жених Терезе Йохауг эмоционально отреагировал на её победу в скиатлоне на ОИ-2022

Нильс Якоб Хофф отреагировал на первую личную победу своей невесты, норвежской лыжницы Терезе Йохауг, на Олимпийских играх. Йохауг выиграла скиатлон в день рождения своего жениха.

«Всё было невероятно эмоциональны. Это последнее достижение, которого ей не хватало. Великий момент. Это была главная цель. Невероятно было увидеть это достижение. Всё прошло так, как было задумано», — приводит слова Хоффа VG.

14-кратная чемпионка мира Йохауг впервые в карьере завоевала личное олимпийское золото в 33 года. Ставшие призёрами, россиянка Наталья Непряева и Тереза Штадлобер из Австрии, отстали от Йохауг на полминуты.

В Ванкувере-2010 Йохауг завоевала золото в эстафете, из Сочи-2014 уехала с серебром и бронзой. Игры-2018 норвежка пропускала будучи дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил.