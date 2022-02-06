Бьорген — о золоте Йохауг: просто фантастика и более чем заслуженно

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьоген поздравила соотечественницу Терезе Йохауг с завоеванием первого личного золота на Играх в Пекине. Йохауг выиграла скиатлон.

«Это просто фантастика и более чем заслуженно. В прошлом году она многим пожертвовала, чтобы как можно лучше подготовиться. Впечатляет, как она распределила время подготовки до Олимпиады. Это было напряженное время, но ей удалось сосредоточиться на том, что она собирается сделать. Не в последнюю очередь важно спуститься за три дня до гонки, знаю по опыту, что тело немного разбалансировано в первые несколько дней из-за смены часовых поясов и дальнего переезда. Думаю, она будет только совершенствоваться. С нетерпением жду продолжения», — приводит слова Бьорген VG.