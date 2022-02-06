Украинская лыжница преодолевала дистанцию более 12 км с кровью на лице во время ОИ-2022

Украинская лыжница Виктория Олех с кровью на лице прошла более 12 км во время гонки в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Суспільне Спорт.
Главный тренер сборной Украины Александр Пуцко позже рассказал, что у Олех пошла кровь из носа во время первого круга.
«Сегодня Виктория боролась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла из носа кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца», — сказал Пуцко.
Олех финишировала на 60-м месте в гонке. Первое место в гонке заняла норвежская лыжница Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева завоевала серебро. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
03:23
-
03:19
-
02:38
-
01:28
-
01:04
-
00:47
-
00:32
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:16
-
23:02
-
22:46
-
21:02
-
20:09
-
19:07
-
18:56
-
18:16
-
18:09
-
16:49
-
16:16
-
16:15
-
15:40
-
15:13
-
14:52
-
14:41
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
14:06
-
13:56
-
13:43
-
13:32
-
13:11