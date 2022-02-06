Украинская лыжница преодолевала дистанцию более 12 км с кровью на лице во время ОИ-2022

Украинская лыжница Виктория Олех с кровью на лице прошла более 12 км во время гонки в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Суспільне Спорт.

Главный тренер сборной Украины Александр Пуцко позже рассказал, что у Олех пошла кровь из носа во время первого круга.

«Сегодня Виктория боролась сама с собой. На первом круге увидел, что у нее пошла из носа кровь, что очень меня испугало. Посоветовал сойти с дистанции, но она не остановилась – продолжила борьбу и дошла до конца», — сказал Пуцко.

Олех финишировала на 60-м месте в гонке. Первое место в гонке заняла норвежская лыжница Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева завоевала серебро. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

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