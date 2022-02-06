Призёр ОИ Морилов: В Пекине трасса на руку Большунову

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Николай Морилов поделился ожиданиями от предстоящей гонки в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
«В Пекине медленный снег и тяжелые условия, такая трасса на руку Большунову, она ему подходит, прям его. Александр — любитель трудностей и длинных дистанций. Завтра как раз такая гонка и будет из-за снега, ветра и сильно отрицательной температуры, которая не добавляет скольжения. Каждый из этих факторов играет на руку Большунову. Это идет в плюс Александру не только в борьбе с Клебо, а в принципе», — приводит слова Морилова РИА Новости Спорт.
Гонка состоится, 6 февраля, начало 10:00 мск.
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