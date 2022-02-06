Лыжные гонки, скиатлон, мужчины: трансляцию в прямом эфире можно смотреть на Первом канале
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Сегодня, 6 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования в лыжных гонках. Мужчины пробегут скиатлон 2х15 км. Начало гонки запланировано на 10:00.
В прямом эфире мужской скиатлон покажет Первый канал. В гонке примут участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе России 1 серебро и 1 бронза.
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