Губерниев поделился ожиданиями от мужского скиатлона на ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от мужского скиатлона в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Гонка начнётся сегодня, 6 февраля, в 10:00 по московскому времени.

«С норвежцами ехал на скиатлон. Они горюют, что Крюгера нет. Он был лучшим среди них на скиатлоне. Многое будет зависеть от подготовки лыж. Снег тупой. Шанс у Большунова на победу есть. Будем бороться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского скиатлона на Олимпийских играх.

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