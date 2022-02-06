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Александр Большунов упал в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов упал в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
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Российский лыжник Александр Большунов упал в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай) и потерял несколько секунд. Инцидент случился после отсечки в 2,5 км.

В гонке принимают участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе России 1 серебро и 1 бронза.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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Олимпиада-2022. Второй день. Первое золото России взял Большунов, серебро тоже наше! LIVE Олимпиада-2022. Второй день. Первое золото России взял Большунов, серебро тоже наше! LIVE
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