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«Загадывай желание между двумя Терезами». Мацокина поздравила Непряеву с серебром ОИ

«Загадывай желание между двумя Терезами». Мацокина поздравила Непряеву с серебром ОИ
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Российская лыжница Христина Мацокина поздравила Наталью Непряеву с серебром женского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Аааа, поздравляю! Просто красотка.

P. S. Загадывай желание между двумя Терезами», — написала Мацокина в «сториз» своего «инстаграма».

Также Мацокина поздравила австрийскую лыжницу Терезу Штадлобер с завоеванием бронзовой медали гонки.

Напомним, действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Золото у представительницы Норвегии Терезе Йохауг.

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