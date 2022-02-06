«Загадывай желание между двумя Терезами». Мацокина поздравила Непряеву с серебром ОИ
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Российская лыжница Христина Мацокина поздравила Наталью Непряеву с серебром женского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Аааа, поздравляю! Просто красотка.
P. S. Загадывай желание между двумя Терезами», — написала Мацокина в «сториз» своего «инстаграма».
Также Мацокина поздравила австрийскую лыжницу Терезу Штадлобер с завоеванием бронзовой медали гонки.
Напомним, действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Золото у представительницы Норвегии Терезе Йохауг.
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