«Загадывай желание между двумя Терезами». Мацокина поздравила Непряеву с серебром ОИ

Российская лыжница Христина Мацокина поздравила Наталью Непряеву с серебром женского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Аааа, поздравляю! Просто красотка.

P. S. Загадывай желание между двумя Терезами», — написала Мацокина в «сториз» своего «инстаграма».

Также Мацокина поздравила австрийскую лыжницу Терезу Штадлобер с завоеванием бронзовой медали гонки.

Напомним, действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Золото у представительницы Норвегии Терезе Йохауг.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.