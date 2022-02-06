Большунов — 2-й после 15 км классикой в скиатлоне на Олимпиаде. Клебо — в полутора минутах

Российский лыжник Александр Большунов идёт на втором месте после этапа классикой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После смены лыж Большунов идёт вместе с финским лыжником Йиво Нисканеном, который выигрывает у Александра 0,9 секунды.

На третьей позиции пока располагается ещё один россиянин Денис Спицов. Он шёл в группе с норвежцами Хансом Кристером Холундом и Полом Голбергом. Но сейчас выигрывает у них около 10 секунд, уступая Большунову на смене лыж 29,6 секунды.

Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо идёт на 9-й позиции, уступая Большунову 1 минуту 39,5 секунды.

В гонке принимают участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Напомним, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе России 1 серебро и 1 бронза.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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