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Норвежский лыжник Сьюр Рёте снялся со скиатлона на Олимпиаде по ходу гонки

Норвежский лыжник Сьюр Рёте снялся со скиатлона на Олимпиаде по ходу гонки
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Норвежский лыжник Сьюр Рёте досрочно завершил выступление в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он сошёл на 11 км дистанции.

В гонке принимают участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После первого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали). В активе России 1 серебро и 1 бронза.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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