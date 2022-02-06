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Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Спицов выиграл серебро

Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Спицов выиграл серебро
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

Отметим, что после 15 км классикой Александр Большунов лидировал в гонке вместе с Нисканеном. Спицов шёл третьим, уступая им около 30 секунд.

В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Напомним, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд.

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
06 февраля 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Россия
1:16:09.8
2
Денис Спицов
Россия
+1:11.0
3
Ийво Нисканен
Финляндия
+2:00.2
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