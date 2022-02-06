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Александр Большунов выиграл первую золотую олимпийскую медаль в карьере

Александр Большунов выиграл первую золотую олимпийскую медаль в карьере
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Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая золотая олимпийская медаль в карьере 25-летнего россиянина.

На Играх 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую награды.

В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу. Второе место в скиатлоне заняла Наталья Непряева. Бронзовыми призёрами в смешанной эстафете стали биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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