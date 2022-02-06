Большунов положил палки поперёк движения Клебо, норвежец их отшвырнул

Комментатор Первого канала в ходе прямой трансляции скиатлона на Олимпиаде в Пекине рассказал об инциденте между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.
«Этот момент не слишком хорошо попал в трансляцию, но я обратил на это внимание. Когда Саша подходил к своему боксу на пит-стопе, он бросил палки поперёк движения Клебо, перед первым боксом. Когда Клебо увидел, что там палки лежат, он в сердцах их отшвырнул. Понятно, что это не специально.
Это психологическое воздействие — чтобы ты знал, парень, где твоё место, а где моё, чтобы ты помнил обо мне и знал, что я впереди, а ты догоняешь. Это мои палки, смотри их не перепутай. Конечно, он их отбросил в первую очередь для того, чтобы не перепутать и не захватить их на коньковую часть», — сказал комментатор.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:19
-
11:18
-
11:16
-
11:16
-
11:03
-
10:42
-
10:35
-
10:16
-
10:09
-
09:57
-
09:45
-
09:40
-
09:16
-
04:30
-
04:00
-
04:00
-
03:23
-
03:19
-
02:38
-
01:28
-
01:04
-
00:47
-
00:32
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:16
-
23:02
-
22:46
-
21:02
-
20:09
-
19:07
-
18:56