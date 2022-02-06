Большунов положил палки поперёк движения Клебо, норвежец их отшвырнул

Комментатор Первого канала в ходе прямой трансляции скиатлона на Олимпиаде в Пекине рассказал об инциденте между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.



«Этот момент не слишком хорошо попал в трансляцию, но я обратил на это внимание. Когда Саша подходил к своему боксу на пит-стопе, он бросил палки поперёк движения Клебо, перед первым боксом. Когда Клебо увидел, что там палки лежат, он в сердцах их отшвырнул. Понятно, что это не специально.

Это психологическое воздействие — чтобы ты знал, парень, где твоё место, а где моё, чтобы ты помнил обо мне и знал, что я впереди, а ты догоняешь. Это мои палки, смотри их не перепутай. Конечно, он их отбросил в первую очередь для того, чтобы не перепутать и не захватить их на коньковую часть», — сказал комментатор.

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