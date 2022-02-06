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Александр Большунов финишировал с флагом в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине

Александр Большунов финишировал с флагом в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине
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Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), пересёк финишную черту с флагом Олимпийского комитета России.

Большунов выиграл у ближайшего преследователя, россиянина Дениса Спицова, более минуты. Александр праздновал свой успех ещё перед финишем, победно вскидывая руки вверх и принимая поздравления от тренеров национальной команды.

В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Напомним, на старте гонки, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд.

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