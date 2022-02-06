Александр Большунов финишировал с флагом в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), пересёк финишную черту с флагом Олимпийского комитета России.
Большунов выиграл у ближайшего преследователя, россиянина Дениса Спицова, более минуты. Александр праздновал свой успех ещё перед финишем, победно вскидывая руки вверх и принимая поздравления от тренеров национальной команды.
В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.
Напомним, на старте гонки, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд.
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- 6 февраля 2022
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