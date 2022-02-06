Результаты всех российских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Российские лыжники успешно выступили в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Александр Большунов выиграл золото. Обладателем серебряной медали стал Денис Спицов.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин

Мужчины. Скиатлон. Первая тройка и результаты всех россиян

1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.

2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.

3. Йиво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.

9. Артём Мальцев (Россия) +3.54,8...

36. Алексей Червоткин (Россия) +8.49,7.

Для сборной России золото Большунова стало первым на зимних Олимпийских играх в Пекине. Александр завоевал первое олимпийское золото в карьере.

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