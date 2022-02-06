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«Саня, побеждать!» Вяльбе поддерживала Большунова во время скиатлона на Олимпиаде

«Саня, побеждать!» Вяльбе поддерживала Большунова во время скиатлона на Олимпиаде
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Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе поддерживала российского лыжника Александра Большунова во время скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Саня, быстрей! Саня, побеждать!» — говорила Вяльбе, наблюдая за гонкой в прямом эфире.

Напомним, Большунов стал победителем скиатлона. Это первая золотая олимпийская медаль в карьере 25-летнего россиянина. На Играх 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую награды.

В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу. Второе место в скиатлоне заняла Наталья Непряева. Бронзовыми призёрами в смешанной эстафете стали биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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