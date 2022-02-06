Клебо проиграл Большунову более 9 минут в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо проиграл победителю скиатлона на Олимпиаде в Пекине, россиянину Александру Большунову, более девяти минут.

Клебо в финишном протоколе гонки стал 40-м. Он уступил всем российским лыжникам. Его отставание от победителя, Александра Большунова составляет 9 минут 6 секунд.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).

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