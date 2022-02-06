Бородавко: сделали феноменальную работу, подавляющее преимущество! Большунов верил в себя
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Ожидание очень тяжёлое. Когда Саша финишировал, наступило опустошение. Ребята проделали феноменальную работу. Мы верили, и это сработало! Подавляющее преимущество над соперниками. Всё по делу.
Большунов шёл по намеченному плану. Он много тренировался и сильно хотел, верил в свои силы. Психологический настрой был правильный», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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