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Бородавко: сделали феноменальную работу, подавляющее преимущество! Большунов верил в себя

Бородавко: сделали феноменальную работу, подавляющее преимущество! Большунов верил в себя
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Ожидание очень тяжёлое. Когда Саша финишировал, наступило опустошение. Ребята проделали феноменальную работу. Мы верили, и это сработало! Подавляющее преимущество над соперниками. Всё по делу.

Большунов шёл по намеченному плану. Он много тренировался и сильно хотел, верил в свои силы. Психологический настрой был правильный», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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