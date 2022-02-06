Крянин: просто гордость за Большунова и Спицова! Реализовались на 100%

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление россиян в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро.
«Огромное спасибо тренерскому штабу, Юрию Викторовичу Бородавко, что подготовил таких ребят. Они реализовались на все сто процентов. Просто гордость за Большунова и Спицова! Уважение к результату. Я даже не знаю, что сказать, только огромное поздравление. Мы болели, переживали за них, делали всё, что могли.
Этот результат – показатель того, как они подошли к гонке. Говорить, что они сразу же выигрывали, нельзя. Эта борьба сложилась именно так, как она сложилась, потому что и погодные условия, и трасса, и кто как настроился – всё это влияет. Удача сегодня на нашей стороне, чем мы и гордимся», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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