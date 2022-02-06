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Бородавко: меньше всего меня волнует, где Клебо. Сегодня наши спортсмены лучшие

Бородавко: меньше всего меня волнует, где Клебо. Сегодня наши спортсмены лучшие
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не стал комментировать выступление норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Меня меньше всего волнует, где там Клебо. Меня волнуют наши спортсмены. Сегодня они лучшие. Остальное разберём потом», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, победителем скиатлона стал российский лыжник Александр Большунов. Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).

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