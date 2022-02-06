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Нортуг: начался сезон Большунова, его соперникам остаётся лишь пожелать удачи

Нортуг: начался сезон Большунова, его соперникам остаётся лишь пожелать удачи
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Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022.

«Сегодня начался сезон Большунова. То, что происходило до сегодняшнего дня, не имеет значения. Это был первый раз, когда ему нужно было показать всю свою силу, и он завоевал золото. Ему всё равно, что там на Кубке мира и «Тур де Ски».

Норвегия рискует остаться без золота на дистанциях — это очевидно. Большунов является фаворитом и на 15 км, и в марафоне. Кажется, он в нужный момент вышел на пик формы. Его соперникам остаётся лишь пожелать удачи», — приводит слова Нортуга TV2.

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