«Великолепно! Пока даже не верится». Морилов — о золоте и серебре в скиатлоне ОИ

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Николай Морилов прокомментировал выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

«Феноменальные выступления! Поздравляю ребят, всю страну, это было великолепно, пока даже не верится, в шоке. Конечно, результата такого ждал от ребят, но как сложилась гонка, какие отрывы…



Готовность у ребят очень хорошая. Сложные условия трассы, холод, медленное скольжение лыж, связанное со структурой снега, играет на руку нашим парням. Их подготовка заточена на выносливость. Скольжение в Альпах более быстрое, здесь же — медленнее. Тот, кто выносливее и сильнее мышечно, тот и имеет преимущество.



Наши ребята сумели подготовиться к континентальным горам, адаптироваться лучше. Думал, будет борьба, разрывы на коньковой части, но с самого начала пошли огромные разрывы», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.