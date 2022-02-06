Панжинский: Спицов отчасти сотворил сенсацию. С лёгкостью ушёл от финна

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам, россиянин Александр Панжинский прокомментировал серебряную медаль Олимпиады в Китае соотечественника Дениса Спицова, которую он завоевал в скиатлоне.
«Денис Спицов сегодня сотворил отчасти сенсацию. Он был одним из теневых фаворитов. Но уже на классической части дистанции мы поняли, что Денис не в своём лучшем стиле демонстрирует такие скорости и показывает высокие результаты. Понятно было, что в коньке он ещё сильнее добавит, что и произошло. Он легко догнал финна и с лёгкостью от него ушёл.
Потрясающе. Юрий Викторович Бородавко прекрасно подготовил своих подопечных. Вчера Наташа Непряева, сегодня – Денис и Саша. Надеюсь, что и подопечные других тренеров тоже не подкачают», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 6 февраля 2022
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