Денис Спицов завоевал четвёртую медаль на Олимпийских играх

Российский лыжник Денис Спицов завоевал четвёртую в карьере олимпийскую медаль. В первой гонке зимних Игр – 2022 в Пекине – скиатлоне – Спицов финишировал вторым вслед за соотечественником Александром Большуновым.
В классической части дистанции Спицов был третьим, но когда лыжники переобулись для конькового хода, сразу же опередил шедшего вторым финна Ийво Нисканена и сохранил серебряную позицию до финиша, уступив Большунову 1 минуту и 11 секунд.
На Играх-2018 Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе сборной России.
Напомним, российские лыжники принесли национальной команде первое золото Игр-2022 и второе серебро. Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне.
- 6 февраля 2022
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