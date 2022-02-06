Денис Спицов завоевал четвёртую медаль на Олимпийских играх

Российский лыжник Денис Спицов завоевал четвёртую в карьере олимпийскую медаль. В первой гонке зимних Игр – 2022 в Пекине – скиатлоне – Спицов финишировал вторым вслед за соотечественником Александром Большуновым.

В классической части дистанции Спицов был третьим, но когда лыжники переобулись для конькового хода, сразу же опередил шедшего вторым финна Ийво Нисканена и сохранил серебряную позицию до финиша, уступив Большунову 1 минуту и 11 секунд.

На Играх-2018 Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе сборной России.

Напомним, российские лыжники принесли национальной команде первое золото Игр-2022 и второе серебро. Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне.