«Где Клебо? Он заблудился на холме?» Норвежский эксперт — во время финиша Большунова

Эксперт норвежского телеканала NRK Торгейр Бьёрн отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022.

Бьёрн во время золотого финиша Большунова в гонке пошутил насчёт результата норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Трёхкратный олимпийский чемпион отстал от Александра более чем на девять минут.

«Где Йоханнес Хёсфлот Клебо? Он заблудился там на холме?

Это не меняет многого. Конечно, не бороться за золото — это большой спад для него, но когда Йоханнес проанализирует гонку, то просто успокоится. Он только начинает отходить сейчас, еле дышит. Позже нужно начать думать о спринте. Если ничего особенного не произойдёт, то он так и остаётся основным фаворитом на победу», — приводит слова Бьёрна NRK.

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