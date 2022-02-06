NRK — о победе Большунова: от серебряного мальчика к олимпийскому золотому

Норвежский сайт NRK отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Серебряный мальчик Александр Большунов стал олимпийским золотым мальчиком. В скиатлоне он опередил лучшего норвежца на две с половиной минуты, хоть и праздновал весь последний километр», — говорится в статье, размещённой на сайте.



Напомним, победителем скиатлона стал российский лыжник Александр Большунов. Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.



В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).