NRK — о победе Большунова: от серебряного мальчика к олимпийскому золотому
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Норвежский сайт NRK отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Серебряный мальчик Александр Большунов стал олимпийским золотым мальчиком. В скиатлоне он опередил лучшего норвежца на две с половиной минуты, хоть и праздновал весь последний километр», — говорится в статье, размещённой на сайте.
Напомним, победителем скиатлона стал российский лыжник Александр Большунов. Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.
В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).
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