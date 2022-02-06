Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Повтор феноменального результата 1980 года! Уже история!» Рочев — о Большунове и Спицове

«Повтор феноменального результата 1980 года! Уже история!» Рочев — о Большунове и Спицове
Комментарии

Олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде, двукратный призёр чемпионатов мира Василий Рочев высказался о выступлении российских лыжников, Александра Большунова и Дениса Спицова, в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022. Александр взял золото, Денис завоевал серебряную медаль.

«Очень здорово! Большунов и Спицов – большие молодцы! В 1980 году на первой дистанции выиграли Зимятов и Рочев. Повторение феноменального результата. Уже история! Сегодня даже у Нисканена и Клебо не было сил угнаться за россиянами», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, тройку сильнейших в скиатлоне замкнул представитель Финляндии Йиво Нисканен. Другие российские лыжники, Артём Мальцев и Алексей Червоткин, показали 9-й и 36-й результат соответственно.

Новость по теме
NRK — о победе Большунова: от серебряного мальчика к олимпийскому золотому
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022