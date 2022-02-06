«Повтор феноменального результата 1980 года! Уже история!» Рочев — о Большунове и Спицове

Олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде, двукратный призёр чемпионатов мира Василий Рочев высказался о выступлении российских лыжников, Александра Большунова и Дениса Спицова, в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022. Александр взял золото, Денис завоевал серебряную медаль.



«Очень здорово! Большунов и Спицов – большие молодцы! В 1980 году на первой дистанции выиграли Зимятов и Рочев. Повторение феноменального результата. Уже история! Сегодня даже у Нисканена и Клебо не было сил угнаться за россиянами», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, тройку сильнейших в скиатлоне замкнул представитель Финляндии Йиво Нисканен. Другие российские лыжники, Артём Мальцев и Алексей Червоткин, показали 9-й и 36-й результат соответственно.

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