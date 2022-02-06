Тренер сборной России — о скиатлоне: у норвежцев траур, на них лица не было

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев оценил выступление россиян и норвежцев в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро.

«То, что Александр и Денис продемонстрировали — высший пилотаж. Вчера был снег похолоднее, сегодня потеплее. Вчерашним днём были девочки довольны, а сегодняшним, я надеюсь, довольны парни, так как лыжи работали довольно хорошо. Думаю, будем работать в том же духе.



Выдыхаем в последний момент, когда спортсмен появляется в финишной зоне, последние 100 метров. До самого последнего момента ты не знаешь, что может случиться. После нашего питьевого пункта Денис Спицов упал, но, слава богу, всё закончилось хорошо: ничего не сломал, ничего не повредил. Проблем никаких не возникло. Пока спортсмен не подъедет к финишной черте и мы не убедимся, что он занимает то место, на котором идёт, есть волнение.



Ёкнуло ли сердце, когда Саша упал на первом круге? Да. Он быстро поднялся, ничего не сломал. Мы тоже успокоились. После стадиона он был в группе, в «голове», и мы поняли, что всё хорошо, проблем никаких нет.



Если посмотреть сегодня на общий результат норвежцев, то на них лица не было на питьевом пункте, где я стоял. У них был сегодня какой-то траур. Никто не знает, что с ними произошло.



Не скажу, что Нисканен хорошо удержался. Хорошо, что Денис его обошёл и сохранил свою вторую позицию. Нисканен сделал хороший задел перед коньковым участком дистанции, и Холанд в какой-то степени бросил изначально бежать. Думаю, если он изначально попытался догнать Нисканена, то он бы сделал это. Но в конце, когда тебя покидают силы, делать это бесполезно, особенно в горах», — передаёт слова Турышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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