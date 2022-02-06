Журова: верила в Сан Саныча, финишировал с флагом. Большунов — настоящий знаменосец!

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, прокомментировала выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.
«Потрясающая победа! Я верила в Сан Саныча. Он должен был быть знаменосцем, но он готовился к этой победе. Но в итоге он же всё равно знаменосец! Финишировал с флагом. Настоящий знаменосец.
Все зрители отдавали ему свою энергию. Это дорогого стоит. Мы любим преодолевать препятствия. Поэтому он выиграл даже с падением. А потом ещё и Денис упал. Прямо осенний листопад какой-то. Леночку Вяльбе отдельно поздравляю! Спорт должен быть именно таким. Спасибо ей огромное за её работу! Ждём эстафету», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 февраля 2022
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