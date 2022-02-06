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Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
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Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодня всё складывалось идеально. Падение было, но, наверное, нужно было, чтоб оно случилось. После этого падения успокоился и пошёл свою гонку. Я рад, что всё сложилось в нужный момент и в нужный час», — сказал Большунов в эфире Первого канала.

Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Ещё один россиянин Денис Спицов завоевал серебро.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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