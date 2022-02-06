Сундбю раскритиковал действия Спицова, подтягивавшего норвежцев к Большунову

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выступил с критикой действий российского лыжника Дениса Спицова, который подтягивал норвежцев Ханса Кристера Холунда и Пола Голберга к россиянину Александру Большунову.



«Я не понимал того, что видел, потому что это была очень плохая командная тактика. То, что Спицову было разрешено продолжать её, я считаю странным», — приводит слова Сундбю NRK.



Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

Напомним, российские лыжники принесли национальной команде первое золото Игр-2022 и второе серебро. Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне.