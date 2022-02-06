Денис Спицов прокомментировал завоевание серебряной медали в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник Денис Спицов поделился эмоциями от завоевания серебряной медали в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Трудно сейчас выразить свои эмоции, потому что пока всё как сон, несмотря на то что это вторая Олимпиада и не первая олимпийская медаль. Но пока всё как в тумане, потому что мы долго к этому шли и готовились, я очень рад», — сказал Спицов в эфире Первого канала.

На Играх-2018 Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе сборной России.



Напомним, российские лыжники принесли национальной команде первое золото Игр-2022 и второе серебро. Накануне первую серебряную медаль завоевала также лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне.