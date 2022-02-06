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Йоханнес Клебо после олимпийского скиатлона в Пекине прошёл мимо журналистов и выругался

Йоханнес Клебо после олимпийского скиатлона в Пекине прошёл мимо журналистов и выругался
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выругался после завершения мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Как сообщает TV2 со ссылкой на VG, Клебо прошёл мимо микрофона после гонки, а затем ненадолго обернулся и сказал: «Это жопа».

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

Клебо в финишном протоколе гонки стал 40-м. Он уступил всем российским лыжникам. Его отставание от победителя, Александра Большунова составляет 9 минут 6 секунд.

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