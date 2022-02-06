Губерниев о 40-м месте Клебо: может, это последствия ковида и норвежцы скрывали «омикрон»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий относительно 40-го места норвежского лыжника Йоханнеса Хесфлота Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.



«Выступление Клебо? Либо у норвежцев катастрофический залёт по лыжам, либо это последствия коронавируса. Возможно, они скрывали заражения. «Омикрон» делает своё чёрное дело», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, победу победу в гонке праздновал россиянин Александр Большунов. Ещё один представитель России, Денис Спицов, завоевал серебряную медаль. Тройку лучших в скиатлоне замкнул представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Ранее сообщалось, что Клебо выругался после завершения мужского скиатлона.