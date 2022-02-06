Бессмертных рассказал, за счёт чего Большунов и Спицов выиграли медали с большим отрывом

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал уверенное выступление Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Большунов завоевал золото, Спицов — серебро

«Отличное выступление, просто супер! Ожидали, надеялись — и свершилось. Вчера радовались за Наталью, сегодня — за Александра и Дениса. Эмоций куча, большое спасибо спортсменам, нашей большой команде, сервису, руководителям — всем, кто поддерживает, делает много работы, чтобы добиться этого результата.



Погода, наверное, больше российская, сибирская: холодно, снег, скольжение, высота. Вкупе всё это делает такой результат. Хотя вчера Йохауг это не помешало взять и убежать от всех», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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